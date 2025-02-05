Казанский авиационный завод планирует поставить первые самолеты Ту-214 в 2025 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на форуме NAIS, передает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые поставки Ту-214 планируются в 2025 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Первые поставки Ту-214 планируются в 2025 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В конце января 2025 года министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что в этом году планируется создать два новых самолета Ту-214.

В декабре раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что до 2027 г. перед республикой стоит задача выйти на производство не менее 20 самолетов в год.

В конце ноября на Казанском авиационном заводе, осуществляющем производство Ту-214, на должность директора назначили Зуфара Миргалимова. Ранее он работал управляющим директором Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина.

Диана Соловьёва