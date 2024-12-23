Раис Татарстана: до 2027 года планируем выйти на производство 20 самолетов в год

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что перед республикой стоит задача в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов в год.

«Шансы у нашего самолета Ту-214 очень высокие. Я уверен, что мы в течение двух лет должны выйти на производство 20 самолетов в год»,— заявил Рустам Минниханов.

По мнению господина Минниханова, для этих целей нужны агрегатный сборочный цех и цех мехобработки. Он уточнил, что сейчас идет работа по этим направлениям.

Раис Татарстана напомнил, что сейчас на Казанском авиационном заводе (КАЗ) идет модернизация производства Ту-214. У самолетов МС-21 и Superjet-100 еще нужно отработать вопросы замены иностранных компонентов. Эти вопросы также решаются.

В конце ноября новым директором КАЗ стал Зуфар Миргалимов. Он заменил Николая Савицких, который был директором завода с 2013 года

Диана Соловьёва