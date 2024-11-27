Как и сообщал «Ъ Волга-Урал», новым директором Казанского авиационного завода (КАЗ) стал Зуфар Миргалимов. Прошлый руководитель Николай Савицких покинул пост. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым руководителем Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов

Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации Новым руководителем Казанского авиационного завода стал Зуфар Миргалимов

Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Ранее Зуфар Миргалимов работал директором по производству и первым заместителем директора КАЗ с 2008 по 2022 год. До нового назначения господин Миргалимов был управляющим директором Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина.

Завод в Луховицах, в Московской области, возглавил Юрий Якушов. Ранее он занимал должность первого заместителя директора предприятия.

Николай Савицких был директором КАЗ с 2013 года.

Диана Соловьёва