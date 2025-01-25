КАЗ планирует выпустить два самолета Ту-214 в 2025 году

Казанский авиационный завод (КАЗ) готовит к выпуску два самолета Ту-214 в 2025 году. Об этом в программе на телеканале «Татарстан 24» рассказал вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«В этом году планируем два самолета подготовить. Нужно нагонять большой объем», — отметил господин Коробченко.

По словам вице-премьера, в последние три года завод модернизируется: «За эти три года мы пытаемся сделать то, что не делалось уже 30 лет. Мы начинаем бежать очень быстро. На сегодняшний день на нашем заводе построили большое количество производственных площадей, закупили новое оборудование, обучаем персонал, подключили смежные заводы ОАК».

Весной 2024 года сроки поставок Ту-214, предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года, были скорректированы. Предполагалось, что в 2024 году будет произведен один Ту-214 вместо запланированных семи, а в 2025 году — четыре вместо десяти.

8 января на Казанском авиазаводе состоялся первый полет обновленного самолета Ту-214.

Анар Зейналов