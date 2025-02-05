USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу, 7 февраля, в 23:59 по местному времени (8 февраля по московскому) сотрудники всех офисов и представительств будут отправлены в административный отпуск. Речь идет о сотрудниках, нанятых напрямую. Исключение сделают для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Как уточняется в пресс-релизе USAID, для сотрудников, работающих за пределами США, агентство в координации с представительствами и Госдепом готовит план действий. Согласно ему USAID организует и оплатит возвращение этих лиц в США в течение 30 дней и обеспечит прекращение контрактов, которые не определены как основные. Необходимость продления обозначенных сроков агентство будет рассматривать индивидуально для каждого случая.

USAID создано в 1961 году с целью предоставления гумпомощи другим странам. 20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней — за это время должны провести ревизию их программ. 3 февраля господин Трамп назначил главу Госдепа Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Подробности — в материале «Ъ» «Помощь ушла откуда не ждали».