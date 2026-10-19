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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Шестьдесят восьмой наоборот

Федор Лукьянов — об охвативших мир массовых акциях протеста
Кадры из французских и итальянских городов, охваченных беспорядками, вызывают оторопь. Трясет Албанию, полиция разгоняет демонстрантов в Аргентине, в Индии не прекращаются волнения «тараканов». Если добавить вспышки протестов на пространстве Глобального Юга, вспоминается феномен 1968 года. Социально-политические волнения тогда практически одновременно охватили почти весь мир. Куда менее взаимосвязанный и информационно не такой прозрачный, наоборот, прочно расколотый противостоянием холодной войны. Тем не менее возник эффект «синхронного времени», когда схожие события вспыхивают параллельно много где.
Федор Лукьянов

Федор Лукьянов

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Прямые аналогии некорректны, но набор поводов и причин, провоцирующих мировую «бузу», тот же. От проблем в сфере образования и равноправия до войн с непонятной целью и раздражения негибкостью и косностью политических верхов. Шестьдесят восьмой был бунтом против правоконсервативного истеблишмента, который, конечно, везде был разный. Бунтари преуспели — не сразу, но со временем. И на Западе, и в соцлагере идеалы протестовавших в итоге взяли верх, и это преобразило мир спустя десятилетия.
Нынешние беспорядки трудно свести к одному знаменателю. Но обобщенно можно предположить, что они означают конец периода, который начался в 1968-м.
Либеральная рамка определяла мировую политику на протяжении почти 60 лет (колеблясь в амплитуде от лево- до праволиберальной) и привела к сегодняшнему состоянию. «Волнения лицеистов» превращаются в волну погромов и мародерства, требования равноправия доходят до агрессивного абсурда, либертарианство оборачивается лютой антисоциальностью. Власти озабочены удержанием статус-кво, применяя все способы — от манипуляций до подавления. Как и в 1968-м, недовольные не верят в демократические процедуры, но и подлинно революционного духа не заметно, просто выплеск разрушительности.
1968 год стал проверкой устойчивости и прозорливости политических систем, и они проявили себя по-разному. В «свободном мире», особенно в Европе, номенклатура, придавив изначальный импульс, сумела затем интегрировать значительную часть протестных сил. Заодно обновив собственную социальную базу. Социалистическая система сделать этого не смогла, выбрав зажим, и в конце концов пружина распрямилась. Сейчас расстановка интересов и стремлений совершенно другая, но задача похожая. Только интегрировать надо не протестующих, а их идейных противников — тех, кого по инерции называют крайне правыми популистами. Система же, по крайней мере в Европе, работает парадоксально. Она хочет удержать власть, фактически потворствуя наиболее разрушительным силам, чтобы не допустить подъема их наиболее жестких правых оппонентов. Потому что последних истеблишмент опасается больше, чем первых.

Florion Goga / Reuters

Основная причина общемировой нервозности (особенно ярко проявляется в Европе, но есть и в других частях мира) — резкое расхождение повестки, которой руководствуется начальство, и чаяний людей. Иными словами, власть норовит решать задачи, которые общества не считают релевантными. Контраст растет, опять-таки европейский пример «противостояние с Россией» vs «благосостояние и развитие» — наиболее наглядный. Но напряжение повышается везде, и это дурной знак.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике
Франция
Европа