Шестьдесят восьмой наоборот

1968 год стал проверкой устойчивости и прозорливости политических систем, и они проявили себя по-разному. В «свободном мире», особенно в Европе, номенклатура, придавив изначальный импульс, сумела затем интегрировать значительную часть протестных сил. Заодно обновив собственную социальную базу. Социалистическая система сделать этого не смогла, выбрав зажим, и в конце концов пружина распрямилась. Сейчас расстановка интересов и стремлений совершенно другая, но задача похожая. Только интегрировать надо не протестующих, а их идейных противников — тех, кого по инерции называют крайне правыми популистами. Система же, по крайней мере в Европе, работает парадоксально. Она хочет удержать власть, фактически потворствуя наиболее разрушительным силам, чтобы не допустить подъема их наиболее жестких правых оппонентов. Потому что последних истеблишмент опасается больше, чем первых.