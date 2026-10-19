Умер бывший ведущий новостей на РТР и ТВ-6 Михаил Пономарев
В возрасте 57 лет умер журналист Михаил Пономарев — бывший ведущий программ «Вести» на РТР и «Новости» на ТВ-6. О его смерти, выразив соболезнования семье и близким, сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Причины и обстоятельства смерти не раскрываются.
Михаил Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве. Карьеру в журналистике начал в 1991 году — подготовил сюжет для первого выпуска «Вестей» на РТР (ныне «Россия 1»). Вскоре стал одним из ведущих программы. Параллельно работал корреспондентом в горячих точках, в том числе в Нагорном Карабахе.
Его уход из «Вестей» в 1999 году сопровождался конфликтом с руководством. Журналист обращался к президенту России Борису Ельцину, требуя создать комиссию для проверки кадровой политики на ВГТРК. Кроме того, он критиковал руководство телекомпании и заявлял о политической цензуре. «Я хочу, чтобы на ВГТРК посмотрели как на нормальное средство массовой информации», — рассказывал журналист.
После увольнения Михаил Пономарев перешел на ТВ-6, где до 2001 года вел передачу «Новости». Позднее он занял должность руководителя информационной службы телеканала «ТВ Центр», работал на этом посту до 2012 года. В последние годы Михаил Пономарев редко появлялся в публичном поле.