Умер бывший ведущий новостей на РТР и ТВ-6 Михаил Пономарев

Михаил Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве. Карьеру в журналистике начал в 1991 году — подготовил сюжет для первого выпуска «Вестей» на РТР (ныне «Россия 1»). Вскоре стал одним из ведущих программы. Параллельно работал корреспондентом в горячих точках, в том числе в Нагорном Карабахе.