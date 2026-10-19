«Помочь могут не только спокойные треки»
Анна Кулецкая — о том, как тяжелая музыка помогает переносить боль
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Фестиваль Wacken Open Air считается одним из самых тяжелых. С 1990-х ежегодно в Тихий городок Вакен на севере Германии приезжают сотни известных хейви-метал-групп и их фанаты со всего света.
Но в 2023 году на мероприятии помимо металлистов была и другая группа посетителей. Это когнитивные ученые, которые проводили полевое исследование, чтобы проверить, как тяжелая музыка влияет на восприятие боли. Для этого они предложили испытуемым погрузить руку в ледяную воду и выдержать неприятное ощущение как можно дольше. Около 60 человек прошли этот тест до фестиваля. Столько же сразу после его начала. Ученые учитывали и погрешности, например влияние алкоголя или хронической боли.
В итоге участники эксперимента после интенсивного прослушивания хейви-метал-композиций продемонстрировали большую выносливость, чем контрольная группа. Они сообщили, что по-прежнему чувствуют боль, просто терпеть её стало проще.
В медицине музыка чаще всего используется как средство расслабления или способ вызвать позитивные эмоции. Но ученые допускают, что помочь могут не только спокойные треки. Агрессивный хейви-метал тоже может быть полезен, например когда человек испытывает гнев или фрустрацию из-за болевых ощущений.
Впрочем, пока ни AC/DC, ни Iron Maiden официально не стали обезболивающим. Исследователи полагают, что эффект связан скорее с воздействием любимой музыки на организм в целом, чем с жанром. Так что стоит подождать, когда ученые отправятся на следующий фестиваль.