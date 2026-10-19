«Помочь могут не только спокойные треки»

Но в 2023 году на мероприятии помимо металлистов была и другая группа посетителей. Это когнитивные ученые, которые проводили полевое исследование, чтобы проверить, как тяжелая музыка влияет на восприятие боли. Для этого они предложили испытуемым погрузить руку в ледяную воду и выдержать неприятное ощущение как можно дольше. Около 60 человек прошли этот тест до фестиваля. Столько же сразу после его начала. Ученые учитывали и погрешности, например влияние алкоголя или хронической боли.