«МегаФон» прокомментировал решение ФАС о признании его рекламы недостоверной
«МегаФон» еще не получил полное решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором заявлено о признании рекламы оператора про «5G режим» недостоверной. В компании отметили, что «были удивлены» таким решением ведомства. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании.
В «МегаФоне» утверждают, что оператор в рекламе предлагал клиентам увеличить скорость интернета «до сопоставимой со значениями в сетях 5G». «Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов»,— заявили в пресс-службе оператора.
По версии ФАС, с апреля по май 2026 года «МегаФон» распространял на федеральных телеканалах рекламу с призывом активировать «5G режим» в мобильном приложении оператора. При этом на тот момент в России коммерческого внедрения технологии «5G» пока не было, подчеркивали в ведомстве. В ФАС сообщили, что рассмотрят вопрос о привлечении «МегаФона» к административной ответственности.