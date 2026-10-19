«МегаФон» прокомментировал решение ФАС о признании его рекламы недостоверной

В «МегаФоне» утверждают, что оператор в рекламе предлагал клиентам увеличить скорость интернета «до сопоставимой со значениями в сетях 5G». «Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов»,— заявили в пресс-службе оператора.