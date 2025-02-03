Трамп назначил главу Госдепа исполняющим обязанности администратора USAID

Президент США Дональд Трамп назначил главу Госдепартамента Марко Рубио исполняющим обязанности администратора агентства по международному развитию (USAID). Господин Рубио уведомил Конгресс о проверки деятельности USAID.

Из сообщения на сайте Госдепартамента следует, что назначение и проверка проводится из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. Отмечается, что «агентство давно отошло от своей первоначальной миссии», а значительная часть финансирования по его линии не соответствует интересам США.

«Оценивая деятельность USAID и гарантируя ее соответствие программе "Америка прежде всего" и усилиям Госдепартамента, мы продолжим защищать интересы американского народа и следить за тем, чтобы его налоговые средства не тратились впустую»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».