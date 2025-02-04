Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) создано 3 ноября 1961 года администрацией президента Джона Кеннеди, который вместе с тем подписал Закон об иностранной помощи, разделив ее на военную и гуманитарную.

Деятельность федерального агентства координируется и ведется совместно с Госдепартаментом США. Основными задачами декларируются гуманитарные и социальные проекты в развивающихся странах в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, а также «продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру».

Финансирование и число программ агентства по всему миру увеличивалось год от года. Бюджет USAID в 2023 финансовом году составлял $43,4 млрд, в его программах участвовало около 130 государств. На Европу и Евразию пришлось 40% финансирования. Украина была крупнейшим иностранным получателем USAID в 2023 финансовом году.

В России агентство работало с 1992 по 2012 год и потратило за этот период $2,6 млрд. В частности, в 2012 году на российские проекты USAID планировало выделить $52,3 млн. Являлось донором Московской Хельсинкской группы, общества «Мемориал» (включено в реестр иноагентов, ликвидировано по решению суда), Института экономической политики имени Гайдара.

В сентябре 2012 года власти РФ обвинили USAID во вмешательстве во внутренние дела и предоставлении политической поддержки оппозиционным группам и неправительственным организациям, которые противоречат интересам российского государства. На этом основании деятельность USAID в России была прекращена.