Нидерландская принцесса Амалия получила звание сержанта армии
Наследная принцесса Нидерландов Амалия Оранская получила звание сержанта вооруженных сил страны. Церемония присвоения звания прошла на борту трехмачтового корабля «Статсраад Лемкуль», сообщает пресс-служба монаршего дома.
22-летняя Амалия учится в колледже академии Министерства обороны Нидерландов с 2025 года. За это время она поработала в центральном аппарате Министерства обороны и королевских военно-воздушных силах.
С сентября принцесса перешла на службу во флот. Незадолго до получения звания сержанта Амалия совершила первое плавание на норвежском барке (трехмачтовом корабле) 1914 года постройки «Статсраад Лемкуль».
Принцесса Оранская стала первой женщиной голландской королевской семьи, которая поступила на военную службу. До этого она окончила бакалавриат Амстердамского университета по междисциплинарной программе PPLE — политика, психология, право и экономика. В дипломной работе она рассматривала «использование дипфейков в контексте европейского права».