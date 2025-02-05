Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Жителей анклава он вновь предложил переселить в разные страны, среди которых он назвал Иорданию и Египет. Он подчеркнул, что США не намерены финансировать попытки переселения жителей Газы.

«Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по ТАСС).

По словам президента США, финансовое бремя переселения должны взять на себя страны Ближнего Востока, располагающие необходимыми для этого средствами. «И мы предлагаем им альтернативу — жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это»,— сообщил он.

Представитель палестинского движения «Хамас» Сами Абу Зухри осудил призывы Дональда Трампа и назвал их «изгнанием со своей земли». «Мы считаем их рецептом создания хаоса и напряженности в регионе, поскольку население Газы не допустит реализации таких планов»,— сказал представитель движения. Его слова приводит Reuters.

Об инициативе принудительного расселения жителей сектора Газа американский президент впервые заявил в январе. Речь идет о примерно 1,5 млн жителей анклава. Иордания и Египет отвергли идею по принятию беженцев у себя.

Подробнее о планах Дональда Трампа по анклаву — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».