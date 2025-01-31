Сектор Газа готовят к массовой зачистке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в США в воскресенье. Он будет первым иностранным лидером, которого официально примет президент Дональд Трамп с момента своей инаугурации. Одной из тем переговоров будет ситуация в секторе Газа. Глава Белого дома продолжает настаивать на своей концепции принудительного переселения палестинцев за пределы анклава, несмотря на протесты арабского мира. В окружении господина Трампа дают понять, что такие меры оправданы: Газа непригодна для жизни, а ее восстановление может занять до 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме, 28 января 2020

Фото: Susan Walsh / AP Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме, 28 января 2020

Фото: Susan Walsh / AP

Переговоры с американским лидером в Белом доме назначены у Биньямина Нетаньяху на вторник, 4 февраля. Всего поездка премьер-министра продлится пять дней. Таким образом глава израильского правительства будет первым иностранным лидером, которого 47-й президент США примет после вступления в должность.

Ожидается, что в центре повестки будет Иран, с которым, как ранее пояснил господин Трамп, американская сторона попробует выстроить взаимовыгодный диалог и разрешить основную волнующую Ближний Восток проблему — вопрос о ядерной программе Исламской Республики.

Не менее важный предмет американо-израильской дискуссии на высшем уровне — это будущее затухающих конфликтов по периметру Израиля. С 19 января при усиленном посредничестве администрации господина Трампа вступила в силу сделка между еврейским государством и группировкой «Хамас». В Белом доме намерены сохранить этот «режим тишины» и сделать его основой для потенциального соглашения об установлении официальных отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией.

Наконец, в конце прошлой недели господин Трамп подкинул еще одну громкую тему для обсуждений. Он предположил, что сектор Газа можно «просто очистить» и принудительно переселить палестинцев в такие страны, как Иордания и Египет. При этом план может быть как долгосрочным, так и краткосрочным, рассудил глава государства. Идея была встречена в штыки арабским миром.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал инициативу с принудительной депортацией аналогичной «акту угнетения» и указал на необходимость предоставления палестинцам собственной государственности.

Крайне показательной демонстрацией того, насколько простые арабы готовы на практике солидаризироваться с палестинцами, приютив их у себя дома, стала ситуация на контрольно-пропускном пункте «Рафах» между Газой и Египтом. 31 января, когда транспортный узел был официально открыт для движения людей и автомобилей, с египетской стороны выстроились сотни демонстрантов, выступивших против плана массовой депортации палестинцев.

Но пыла главы Белого дома несогласие с его затеей ничуть не остудило. В четверг со стороны американского лидера прозвучало еще более жесткое заявление. «Они (Иордания и Египет.— “Ъ”) это сделают (примут жителей Газы.— “Ъ”). Они это сделают, понятно? Мы многое для них делаем, и они это сделают»,— уверенно заявил американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Из комментариев американского лидера следовало, что давним арабским союзникам США могут просто урезать каналы военной и финансовой помощи, если план по переселению палестинцев не получит с их стороны одобрения.

При этом завершившаяся в четверг поездка спецпредставителя Белого дома по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Израиль наверняка лишь подкрепила уверенность господина Трампа в правильности его «переселенческой» инициативы. Во время поездки господин Уиткофф побывал в секторе Газа и осмотрел «коридор Нецарим» — линию, которая пересекает прибрежный анклав пополам и позволяет контролировать транспортный поток между севером и югом. Именно в этом коридоре должны были дислоцироваться сотрудники частных военных компаний (ЧВК) из США. На них возложена наблюдательная миссия.

Отдельно господину Уиткоффу показали, как выглядит разрушенная войной Газа с вертолета. Урон, нанесенный гражданской инфраструктуре, колоссален, заявил спецпредставитель по Ближнему Востоку в разговоре с Axios.

«Бытовало мнение, что мы можем разработать надежный план для Газы за пять лет. Но это невозможно. Это план восстановления на 10–15 лет»,— подчеркнул он. По его словам, только снос руин и вывоз мусора займут треть этого времени.

И хотя господин Уиткофф признал, что детально не обсуждал со своим шефом идею перемещения палестинцев за пределы Газы, он дал понять, что разделяет необходимость их переезда. Сейчас Газа «непригодна для жизни», подчеркнул спецпредставитель. «Там ничего не осталось. Много неразорвавшихся боеприпасов. Ходить там небезопасно. Очень опасно. Я бы этого не узнал, если бы не поехал туда и не проинспектировал»,— отметил он.

Между тем в еврейском государстве идею депортации комментируют осторожно. На этой неделе пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри заметил, что «во всех демократических странах граждане имеют право эмигрировать» и у палестинцев должна быть такая возможность.

Нил Кербелов