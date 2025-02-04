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Коммерсантъ FM
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Ликвидаторам разлива мазута в Черном море пообещали дополнительную поддержку

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) сообщило, что волонтеры, которые ликвидируют последствия разлива мазута в Черном море, смогут получить компенсацию в экстренных ситуациях. Для этого их призвали зарегистрироваться на платформе «Добро.рф».

«Регистрация на платформе "Добро.рф" защитит волонтеров в экстренных ситуациях и позволит получить компенсационные выплаты в соответствии с ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" в случае, если получение медицинских услуг необходимо при осуществлении ими добровольческой деятельности»,— сообщила пресс-служба Росмолодежи.

В публикации указано, что большинство волонтеров приезжают в зону ЧС централизованно и присоединяются к работе штаба «МыВместе». Некоторые, как пишет ведомство, работают самостоятельно и не следуют инструкциям по безопасности.

Участникам штаба «МыВместе» предоставляют проживание, питание, средства индивидуальной защиты, инвентарь и трансфер от места волонтерской работы. Как добавила пресс-служба, для волонтеров также разработана памятка с правилами техники безопасности, основными направлениями работы, алгоритмом действий при недомогании.

1 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил, что волонтеров, которые занимаются спасением пострадавших птиц, обяжут регистрироваться на платформе «Добро.рф». Там они должны указать информацию о сделанных прививках от гепатита, столбняка и дифтерии. Без них волонтеров не допустят к работе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».

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