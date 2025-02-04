Reuters: Трамп поручит Минфину оказать «максимальное давление» на Иран

Дональд Трамп сегодня, 4 февраля, может подписать меморандум, который возобновит политику «максимального экономического давления» на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Ожидается, что во вторник президент США Дональд Трамп подпишет меморандум, который возобновит его кампанию "максимального давления" (на Иран.— "Ъ") и будет нацелен на перекрытие всех путей к созданию ядерного оружия в Иране»,— говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника агентства, в меморандуме американский лидер поручит министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, в том числе посредством санкций и мер в отношении тех, кто нарушает действующие санкции.

Во вторник газета The New York Times сообщила о полученных американцами разведданных в отношении Ирана. Как утверждают источники газеты, разведка США выяснила, что группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия.

У новой американской администрации вопрос об иранском ядерном оружии входит в число приоритетных. В первом программном интервью в этом году Дональд Трамп заявил, что главное, чего он хочет добиться от Тегерана,— предотвратить угрозу появления у него ядерного оружия.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Американский лидер тогда утверждал, что США располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия в обход СВПД. После возвращения в Белый дом в 2025 году господин Трамп выражал надежду на то, что проблему ядерной программы Ирана удастся решить дипломатическим путем.

Подробнее о позиции Дональда Трампа по иранской проблематике — в материале «Ъ» «К Ирану надо помягше, а на вопросы смотреть ширше».

Анастасия Домбицкая