К Ирану надо помягше, а на вопросы смотреть ширше

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что проблему ядерной программы Ирана удастся решить дипломатическим путем. По данным американских изданий, основным переговорщиком с Исламской Республикой, скорее всего, станет спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который участвовал в заключении сделки по сектору Газа. Тегеран, в свою очередь, не отрицает необходимости диалога с Вашингтоном, но просчитывает все возможные сценарии. И, в частности, активно занимается пополнением своих запасов оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и специальный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп и специальный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Фото: Evan Vucci / AP

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время проведет консультации с группой высокопоставленных чиновников. Основной темой будет возможный удар Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана. «Надеюсь, это можно будет решить, не беспокоясь об этом (применении силы.— “Ъ”),— рассудил господин Трамп.— Надеюсь, Иран пойдет на сделку, а если они ее не заключат, это тоже окей».

В эфире телеканала Fox News Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Исламская Республика «не может иметь ядерного оружия», потому что это приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке и «тогда все обернется катастрофой».

США могут доверить переговорный процесс с Ираном Стивену Уиткоффу, утверждают источники Axios. По словам израильских и катарских собеседников портала, спецпосланник по Ближнему Востоку хорошо зарекомендовал себя в заключении сделки между Израилем и «Хамасом» в этом месяце: его участие сыграло решающую роль.

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, господин Трамп не стал разрушать интригу вокруг того, кто выступит ключевым переговорщиком по Ирану, однако добавил, что нынешний спецпредставитель по Ближнему Востоку — это тот человек, которого, безусловно, стоит задействовать в дипломатическом процессе.

В середине января представители «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) встретились в Женеве с иранской стороной, чтобы обсудить будущее ядерной программы Тегерана. Дипломаты Исламской Республики тогда ясно дали понять, что хотели бы возобновить переговоры по ядерной проблематике, утверждают собеседники Axios. Однако Тегеран настаивает на том, чтобы обновленная сделка отличалась от соглашения 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),— которое в 2018 году господин Трамп покинул в одностороннем порядке. Что именно хотел бы изменить Иран в соглашении, не уточняется.

Публично Исламская Республика по-прежнему подчеркивает гражданский характер своей национальной ядерной программы.

Так, выступая на Давосском форуме, вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что его страна могла бы сконструировать ядерное оружие «давным-давно», если бы у нее было такое намерение.

Однако эксперты отмечают: у Тегерана слишком много обогащенного до 60% урана, который можно довести до оружейного уровня (90%) и собрать бомбу в полной комплектации. Такой рывок возможен «всего за три-пять недель», отмечают в журнале Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков».

Денонсируя семь лет назад участие США в СВПД, господин Трамп делал особый акцент на том, что политика Ирана на Ближнем Востоке противоречит «духу» этой сделки. Однако за последний год в результате военного давления Израиля Исламская Республика заметно ослабила свою военную и политическую хватку. Возможно, поэтому господин Зариф, выступая в Давосе, активно подчеркивал, что его страна не пыталась использовать союзников (прокси-силы) в политических целях: «Хамас» и другие группировки преследовали исключительно свои интересы.

Сторонники удара по Ирану полагают, что сейчас лучший момент для силового сценария: после проведенной 26 октября Израилем операции «Дни покаяния» Исламская Республика, по их оценкам, ограничена в производстве ракет и дронов, а ее система противовоздушной обороны (ПВО) истощена.

Но Тегеран пытается оперативно перевооружиться. Ряд западных изданий сообщил, что в ближайшее время из Китая в Иран должны направиться два судна, на которых находится больше 1 тыс. тонн перхлората натрия — важного сырья в производстве твердого ракетного топлива. По примерным подсчетам, эти запасы могут помочь Тегерану в «заправке» двигателей почти 260 баллистических ракет средней дальности, включая Kheibar Shekan и Haj Qassem — тех, которые использовались в обмене прямыми ударами с Израилем.

Некоторые попытки освежить арсенал Тегеран предпочитает не утаивать. 12 января во время крупномасштабных учений он представил лазерную систему ПВО под названием Seraj. Такие технологии активно развивал Израиль.

В «Бюллетене ученых-атомщиков» подчеркивают, что общая ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Иран «заняться ядерным сдерживанием». Однако удары по его ядерным объектам — это не выход: внешнее военное давление только подтолкнет Тегеран к созданию бомбы, «если он уже не решил ее создать», рассуждают эксперты журнала.

Нил Кербелов