Дональд Трамп прошелся по внешней политике

Президент США Дональд Трамп дал программное интервью, в котором рассказал о своих планах в области внешней политики. Не обошлось без громких заявлений. Например, господин Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «не ангелом» и заверил: тот храбрился только благодаря американской помощи, а мог бы заключить сделку и не бороться с непосильным противником. Также Дональд Трамп признался в любви к российскому и иранскому народам, что, правда, не счел помехой для ввода санкций против Москвы и Тегерана. Кроме того, на замечание ведущего, что США отстают в развитии некоторых военных технологий, глава Белого дома парировал: РФ якобы украла у США планы по созданию гиперзвуковой ракеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп дал программное интервью журналисту Fox News Шону Хэннити. Телеканал транслировал общение с лидером два дня подряд — в среду и четверг поздно вечером. Первая часть касалась внутренней повестки, вторая — задач во внешней политике. Американский лидер обрисовал в общих чертах планы на будущее и подходы, которые он планирует применить к главным оппонентам.

Энергетическое доминирование

Первоочередной задачей, как выяснилось, Дональд Трамп считает «энергетическое доминирование» США в мире. На вопрос, «станет ли Америка единственной самой богатой энергетической державой в мире», 47-й президент ответил утвердительно, добавив, что ресурсов для этого у страны есть «на сто лет вперед». Причем речь идет в первую очередь о «чистом и мощном» природном газе. Господин Трамп обрушился на так называемую зеленую энергетику, которая стоит «целое состояние» и при этом нестабильна: «ветер дует, а потом не дует», да еще ветряки «убивают птиц».

«Эти огромные солнечные поля, построенные на суше, занимающие площадь 10 на 10 миль. Я имею в виду, что они просто смешны, и, кстати, вы знаете, откуда панели поставляются: 100% панелей производятся в Китае»,— добавил он.

Гиперзвук, дроны и ИИ

Когда ведущий заметил, что Америка сейчас не поспевает за некоторыми военными технологиями, и привел в пример достижения России в области гиперзвука, американский лидер обвинил Россию в том, что она якобы украла планы создания гиперзвуковой ракеты у США. По словам Дональда Трампа, это произошло еще во времена администрации президента Барака Обамы и, возможно, «еще много чего» произошло при Джо Байдене.

«Они получили это от нас. Какой-то плохой человек отдал им проект, который был нашим»,— заверил американский президент, добавив, что поручил ускорить создание гиперзвуковой ракеты и «довольно скоро» у США она все-таки появится на вооружении — как и все остальные ресурсы, необходимые для ведения «войны будущего».

Большое значение Дональд Трамп пообещал уделять дронам, которые «становятся все более важными». «Искусственный интеллект — это то, во что я верю»,— добавил также он.

О стратегических соперниках

Говоря о главных соперниках США на мировой арене, Дональд Трамп более благосклонно отзывался о Китае и России, отметив, что Иран — это совсем другая история.

«Не хочу показаться наивным и заявлять, что он (лидер КНР Си Цзиньпин.— “Ъ”) мой друг, но он был мне как друг. У нас были очень хорошие отношения. У меня были очень хорошие отношения с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”). Про Иран я бы так не сказал — это совсем другая история. Скажу честно. Это религиозная тема, и это очень опасно»,— рассуждал Дональд Трамп.

При этом на вопрос ведущего, как он планирует взаимодействовать с КНР — сможет ли пресечь претензии на Тайвань и заключить выгодную торговую сделку, американский президент ответил утвердительно. По его словам, договориться с КНР возможно, «потому что есть то, чего они хотят»,— американский рынок. Далее господин Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что «из-за глупости» США проиграли в торговой войне с Китаем в прошлом году $1 трлн. И добавил: он такого больше не допустит.

«У нас есть одна очень большая власть над Китаем — это тарифы, и они (китайские власти.— “Ъ”) их не хотят, и я бы предпочел не использовать их... Китай получает бОльшую часть своих денег из Соединенных Штатов. Они используют эти деньги для строительства армии»,— заявил он.

О конфликте на Украине

В интервью для Fox News американский президент повторил свое более раннее заявление, что конфликт на Украине «должен закончиться немедленно». И вообще «никогда не следовало его начинать».

При этом он поначалу заявил, что якобы «говорил об этом с Путиным». Однако ушел от ответа на уточняющий вопрос ведущего, когда произошел этот разговор. «Не хочу об этом говорить, но я скажу вам, что это должно закончиться»,— лишь отметил он.

«Есть много людей, которые считают, что в войне на Украине погибло гораздо больше людей, чем вы думаете. Это война, которая никогда не должна была начинаться. Байден проделал ужасную работу, позволив начать эту войну»,— негодовал Дональд Трамп.

В очередной раз он обвинил своего предшественника в том, что тот позволил вырасти ценам на энергоносители. И это, как считает Дональд Трамп, дало возможность России начать операцию — в противном случае «у Путина не было бы денег». По словам американского президента, были и другие вещи, «которые заставили этого парня» начать спецоперацию. Уточнять, о чем речь, он не стал.

Если конфликт не будет урегулирован за столом переговоров, то Дональд Трамп, как он сам заверил, установит «огромные тарифы», а также введет «серьезные санкции» против России. Тем более что президент Украины Владимир Зеленский, как уверен глава Белого дома, хочет урегулировать вопрос сейчас — «с него хватит».

Впрочем, Дональд Трамп продолжил, что ответственность за происходящее лежит и на украинском президенте. «Знаете, он не ангел, он не должен был позволять этой войне случиться. Во-первых, он борется с гораздо большей и мощной силой… Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку»,— утверждал господин Трамп, добавив, что мог бы заключить такое соглашение «легко». Правда, он не уточнил, идет речь о возможной сделке еще в пору его первого президентства или после.

Также Дональд Трамп намекнул, что «смелые речи» господина Зеленского — это исключительно результат военной поддержки со стороны США. «Они (украинцы.— “Ъ”) были храбры, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты потратили на $200 млрд больше, чем Европа. Почему мы потратили больше? Потому что Байден никогда не просил Европу тратить больше»,— намекнул американский президент на то, что поддерживать в прежнем режиме Киев он не намерен.

Об иранском вопросе

Дональд Трамп коснулся и иранского вопроса, заявив, что главное, чего он хочет добиться от Тегерана,— предотвратить угрозу появления у него ядерного оружия.

«Я хочу, чтобы у них была великая страна. У них большой потенциал. Люди там потрясающие»,— перечислил президент США, добавив, что не исключает новой ядерной сделки с Ираном, но система проверки выполнения обязательств должна заслуживать доверия.

Екатерина Мур, Вашингтон