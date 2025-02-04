Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом США опубликовал список самых нелепых трат USAID

Белый дом США заявил, что Агентство по международному развитию (USAID) десятилетиями «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — и во многих случаях злонамеренные» — проекты. В частности, утверждается, что USAID тратило деньги на пайки для «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Фото: Esa Alexander / Reuters

Фото: Esa Alexander / Reuters

На сайте Белого дома приводятся 12 примеров подобных трат агентства, во всех случаях власти ссылаются на материалы СМИ. Среди прочего в список вошли:

  • поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии;
  • $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;
  • $70 тыс. на постановку мюзикла в Ирландии;
  • $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии;
  • $32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу;
  • финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;
  • «сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое оказывало помощь другим странам. Вчера, 3 февраля, бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США, сообщил о начале ликвидации USAID. И.о. администратора агентства назначен госсекретарь Марко Рубио.

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...