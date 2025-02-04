Белый дом США опубликовал список самых нелепых трат USAID

Белый дом США заявил, что Агентство по международному развитию (USAID) десятилетиями «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — и во многих случаях злонамеренные» — проекты. В частности, утверждается, что USAID тратило деньги на пайки для «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Esa Alexander / Reuters Фото: Esa Alexander / Reuters

На сайте Белого дома приводятся 12 примеров подобных трат агентства, во всех случаях власти ссылаются на материалы СМИ. Среди прочего в список вошли:

поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии;

$1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;

$70 тыс. на постановку мюзикла в Ирландии;

$47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии;

$32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу;

финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;

«сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое оказывало помощь другим странам. Вчера, 3 февраля, бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США, сообщил о начале ликвидации USAID. И.о. администратора агентства назначен госсекретарь Марко Рубио.

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».