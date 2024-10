И витамины на закуску

На фоне стагнации рынка БАДов профильные игроки задумались о работе в смежных сегментах. Supplement Group приобрела производство фитнес-снеков Jump. Рынок спортивного питания в этом году может вырасти в два раза: увлеченные здоровым образом жизни потребители готовы платить за подобные продукты больше, обеспечивая бизнесу высокую доходность. Протеиновые батончики, основной продукт Jump, могут быть востребованы и для собственных линеек ритейлеров.

Производитель БАДов и витаминов Supplement Group выкупила компанию «Здоровая планета», выпускающую десерты Jump. Об этом “Ъ” рассказали стороны сделки, не раскрыв ее условий. Информация подтверждается сведениями в ЕГРЮЛ: в октябре 80% в ООО «Здоровая планета» перешли ООО «Сапплемент групп», 20% остались у инвестфонда «Экспонента».

Supplement Group существует с 2015 года. У группы 680 кв. м производственных площадей, намечено открытие кластера на 6 тыс. кв. м. Текущая мощность — 250 тыс. банок в месяц. Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков отмечает, что основной объем бизнеса Supplement Group занимает контрактное производство под собственными торговыми марками ритейлеров. Согласно «СПАРК-Интерфакс», владельцем ООО «Сапплемент групп» является Павел Мамаев. Выручка компании в прошлом году составила 264,2 млн руб., увеличившись в пять с половиной раз год к году. Чистая прибыль выросла почти в четыре раза, до 85,1 млн руб.

«Здоровая планета», согласно «СПАРК-Интерфакс», создана в конце 2015 года. Ранее ее бенефициарами были частные инвесторы: стоматолог Григорий Дробот, основатель сервиса доставки готовой еды Just for you Ирина Почитаева, бывший гендиректор «Нетологии» Максим Спиридонов, совладелец нескольких ульяновских IT-компаний Александр Щербина и Анастасия Ковалева. Выручка «Здоровой планеты» в 2023 году составила 151 млн руб., увеличившись на 43,5% год к году. Чистый убыток — 807 тыс. руб. Под брендом Jump компания производит протеиновые батончики, печенье, конфеты, щербеты, финиковые конфеты и проч.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что стоимость продажи «Здоровой планеты» составила $433 тыс. (41,6 млн руб.).

В FitnessData считают, что оборот российских производителей спортивного питания в этом году составит 25 млрд руб., увеличившись более чем в два раза год к году. Темпы ускоряются: по итогам 2023 года речь шла о росте на 58%, до 12 млрд руб. «В 2024 году рынок здорового питания в России не растерял ежегодные темпы роста в размере 10%»,— говорит основатель Petroff Audit Антон Петров.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков обращает внимание, что почти всю выручку аккумулируют 20 крупнейших игроков. Позитивный тренд он связывает с ростом потребления в том числе протеиновых батончиков: «В базовом продуктовом магазине сейчас 10–15 наименований фитнес-десертов». Крупнейшим российским производителем протеиновых батончиков эксперт называет Bombbar.

В России, как и во всем мире, растет запрос на здоровое питание, этот рынок демонстрирует двузначный рост, рассуждает инвестбанкир Илья Шумов. Потребители готовы платить за ЗОЖ-продукты больше, и доходность их производства, по его словам, составляет 20–50%. Порог выхода на рынок остается небольшим. Это, по мнению господина Шумова, способствует росту интереса к производству здорового питания.

Рынок БАДов развивается по более сдержанному сценарию.

За январь—август 2023 года их коммерческие продажи в рублях выросли на 10,2% год к году, до 89,4 млрд руб., в то время как в упаковках — сократились на 2,3%, до 260,5 млн штук, следует из данных DSM Group. В августе, по оценкам аналитиков, российские производители заняли 85,1% этого рынка в натуральном выражении и 67,5% в денежном.

В числе целей приобретения Jump представитель Supplement Group назвал получение новых каналов сбыта через доступ к ассортименту популярной ЗОЖ-продукции. Господин Жестков говорит, что ингредиенты у пищевых добавок в составе обогащенных батончиков и БАДов могут быть идентичными. Интерес к сегменту со стороны Supplement Group, по его мнению, может быть связан и с тем, что на их производство есть запрос от профильных клиентов компании — ритейлеров.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Полина Гриценко