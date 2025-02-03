Бывший единоросс Михаил Горин стал замминистра ЖКХ Тамбовской области

Заместителем министра топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Тамбовской области стал экс-единоросс из Владимирской области Михаил Горин. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона. Там не смогли оперативно ответить на вопрос о том, когда он приступил к должности.

По данным Rusprofile.ru, с декабря 2015 года по октябрь 2019-го господин Горин руководил Киржачским районом Владимирской области. В 2019 году ряд владимирских СМИ написал о протестах против строительства мусорного полигона в Филипповском лесу. В конце мая того же года на сайте администрации муниципалитета вышло обращение экс-главы, в котором он сообщил о прекращении своего 17-летнего членства в партии «Единая Россия». В нем он заявил, что с подачи некой инициативной группы, журналисты стали причислять его к «лоббистам» строительства полигона.

В середине января врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов назначил и.о. министра ТЭК и ЖКХ Константина Шульгина. С января 2023 года ведомством руководила Елена Бабикова, в отношении которой суд рассматривает уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Она покинула свой пост в декабре 2024-го. После этого ведомство в качестве и.о. возглавляла замминистра — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Елена Выгузова.

Также в январе свой пост покинула министр экологии и природных ресурсов Алла Албегова. За несколько дней до этого стало известно об увольнении врио вице-губернатора Оксаны Леонгард. Причины отставок чиновниц неизвестны.

Анастасия Колпачева