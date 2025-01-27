Тамбовский министр экологии и природных ресурсов Алла Албегова покинула пост

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал заявление об уходе по собственному желанию министра экологии и природных ресурсов Аллы Албеговой. Об этом сообщили в облправительстве. Причины увольнения чиновницы не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Албегова

Фото: Правительство Тамбовской области Алла Албегова

Фото: Правительство Тамбовской области

Госпожа Албегова занимала этот пост с июля 2023 года. В ведомстве она курировала вопросы госуправления в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, использования и воспроизводства природных ресурсов, осуществления государственного охотничьего контроля, а также — надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Алла Албегова окончила Кировский политехнический институт (ныне — Вятский государственный университет) по специальности «Технология электрохимических производств». Имеет ученую степень кандидата химических наук. С 2014-го по 2016 год возглавляла институт естественных наук, институт химии и экологии Вятского госуниверситета. На государственной службе прошла путь от специалиста до руководителя исполнительного органа Кировской области в сфере экологии и природопользования. С 2016 года по май 2023-го руководила министерством охраны окружающей среды Кировской области.

На минувших выходных стало известно, что врио вице-губернатора Тамбовской области Оксана Леонгард покинула свой пост, который занимала два с половиной года. Заявление об ее уходе по собственному желанию также подписано господином Первышовым.

Анастасия Колпачева