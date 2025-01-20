Евгений Первышов назначил новых министров ЖКХ и туризма Тамбовской области

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов назначил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ЖКХ и ТЭК, а Станислава Дзасохова — и.о. министра туризма. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Константин Шульгин родился в Тамбове. Получил образование в Тамбовском государственном техническом университете. Имеет многолетний стаж муниципальной и государственной службы. До назначения работал замминистра ЖКХ и ТЭК региона — начальником управления топливно-энергетического комплекса.

С января 2023 года тамбовское министерство ЖКХ и ТЭК возглавляла Елена Бабикова. Она покинула свой пост в декабре 2024-го. После этого ведомством в качестве и.о. руководила замминистра — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Елена Выгузова.

Ленинский райсуд рассматривает в отношении Елены Бабиковой уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в конце 2022-го фигурантка согласовала внесение в федеральную схему обращения с отходами модернизацию четырех действующих объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Комэк», а не строительство в Сосновском районе нового объекта регоператора по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», который был предусмотрен планами властей.

Станислав Дзасохов родился в Москве. Окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Имеет стаж государственной службы, в том числе на должности замгубернатора Смоленской области. До назначения в Тамбовскую область работал советником главы ДНР.

Тамбовское министерство туризма с ноября 2022 года возглавляла Ирина Чемерчева. Она ушла в отставку в июле 2024-го, объяснив ее завершением карьеры госслужащего. После этого ведомством в качестве и.о. руководила ее заместитель — начальник отдела бухгалтерского учета, планирования и исполнения бюджета Наталия Почетнова.

О том, как Евгений Первышов стал врио губернатора Тамбовской области, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова