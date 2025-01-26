Оксана Леонгард оставила пост врио вице-губернатора Тамбовской области
Врио вице-губернатора Тамбовской области Оксана Леонгард оставила свой пост, который занимала два с половиной года. Ее последним рабочим днем на этой должности стало 24 января. Об этом госпожа Леонгард рассказала на своей странице во «Вконтакте».
Оксана Леонгард
Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области
Бывшая врио замгубернатора отметила, что не прощается с тамбовчанами и что работа в облправительстве подарила ей «колоссальный опыт», который останется с ней и в «дальнейшей деятельности».
Оксане Леонгард 46 лет. Она родилась в Казахстане. В 2002 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ныне — вошел в состав Финансового института при правительстве РФ) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007-м — Тамбовский государственный университет имени Державина по специальности «Юриспруденция». В 2003 году пришла на работу в мэрию Тамбова, где занимала должность главного специалиста-бухгалтера отдела по ведению лицевых счетов и контролю за арендной платой комитета по управлению земельными ресурсами. В 2010–2012 годах руководила отделом по управлению земельными ресурсами и землеустройству, была зампредом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тамбовского района (сейчас — округ). Затем пять лет работала в ООО «Русагро-Тамбов», где занимала должности начальника юротдела, замдиректора по правовым вопросам Дирекции по правовым вопросам. С июля 2020 года по сентябрь 2022-го работала сначала первым заместителем генерального директора, а после и и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области».
На работу в облправительство госпожа Леонгард пришла при губернаторе Максиме Егорове в сентябре 2022 года. Тогда же она начала курировать работу министерства экономической и инвестиционной политики, министерства имущественных отношений и государственного заказа и управления организации проектной деятельности правительства региона. Ей удалось сохранить свой пост и в ноябре 2024 года, когда регион в качестве врио возглавил Евгений Первышов. Она продолжила курировать экономический блок.
О смене губернатора Тамбовской области читайте в публикации «Ъ-Черноземье».