Оксана Леонгард оставила пост врио вице-губернатора Тамбовской области

Врио вице-губернатора Тамбовской области Оксана Леонгард оставила свой пост, который занимала два с половиной года. Ее последним рабочим днем на этой должности стало 24 января. Об этом госпожа Леонгард рассказала на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Леонгард

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Оксана Леонгард

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

Бывшая врио замгубернатора отметила, что не прощается с тамбовчанами и что работа в облправительстве подарила ей «колоссальный опыт», который останется с ней и в «дальнейшей деятельности».

Оксане Леонгард 46 лет. Она родилась в Казахстане. В 2002 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ныне — вошел в состав Финансового института при правительстве РФ) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2007-м — Тамбовский государственный университет имени Державина по специальности «Юриспруденция». В 2003 году пришла на работу в мэрию Тамбова, где занимала должность главного специалиста-бухгалтера отдела по ведению лицевых счетов и контролю за арендной платой комитета по управлению земельными ресурсами. В 2010–2012 годах руководила отделом по управлению земельными ресурсами и землеустройству, была зампредом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тамбовского района (сейчас — округ). Затем пять лет работала в ООО «Русагро-Тамбов», где занимала должности начальника юротдела, замдиректора по правовым вопросам Дирекции по правовым вопросам. С июля 2020 года по сентябрь 2022-го работала сначала первым заместителем генерального директора, а после и и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области».

На работу в облправительство госпожа Леонгард пришла при губернаторе Максиме Егорове в сентябре 2022 года. Тогда же она начала курировать работу министерства экономической и инвестиционной политики, министерства имущественных отношений и государственного заказа и управления организации проектной деятельности правительства региона. Ей удалось сохранить свой пост и в ноябре 2024 года, когда регион в качестве врио возглавил Евгений Первышов. Она продолжила курировать экономический блок.

О смене губернатора Тамбовской области читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова