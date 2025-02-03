ОСАГО подбирают железный аргумент

Депутаты Госдумы хотят упростить получение выплат в авариях, произошедших по вине водителей без полиса ОСАГО. Сейчас пострадавшие вынуждены обращаться в суд, чтобы получить возмещение по «железу» — на ремонт транспортных средств. При этом ущерб, причиненный здоровью «бесполисными» участниками движения, страховщики компенсируют пострадавшим из специального фонда (формируется за счет отчислений участников рынка). Парламентарии предлагают направлять средства этого фонда и на ремонт авто. ЦБ, Минфин и Российский союз автостраховщиков выступили против инициативы, которая, по их мнению, приведет к росту цен на ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму поправки к закону об автогражданке, меняющие процедуру компенсационных выплат при ДТП. Сегодня после аварии, виновником которой признан водитель без полиса ОСАГО, пострадавший может получить выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Правда, таким образом можно компенсировать лишь ущерб, причиненный здоровью и жизни пострадавшего. Господин Нилов предлагает распространить такую практику и на покрытие ущерба имуществу, то есть когда повреждения получил автомобиль второго участника происшествия.

Компенсационный фонд РСА существует с 2003 года и формируется за счет отчислений страховщиков в размере 3% от страховых премий. Выплаты из фонда идут пострадавшим в ДТП, если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, а также если страховщик виновника признан банкротом. Согласно отчетности РСА, с 2004 по 2023 год (данных за 2024 год еще нет) союз выплатил из компфонда более 92 млрд руб.

Сейчас водитель, добиваясь покрытия ущерба автомобилю от виновника аварии, который не оформил ОСАГО, вынужден обращаться в суд. «Процесс может затянуться на годы, особенно в том случае, если виновником стал гражданин другой страны»,— поясняет господин Нилов, а поправки дадут РСА право регрессного иска к виновнику ДТП в размере компенсационной выплаты. Депутат уверен, что «российская страховая система располагает достаточными резервами, чтобы полностью взять на себя подобные расходы». Разница между сборами и выплатами по ОСАГО, по его данным, в 2023 году составила 123 млрд руб. При подготовке поправок был использован опыт Белоруссии, где подобные выплаты осуществляются из бюджета специализированного бюро, пояснил “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин (участвовал в написании законопроекта).

По оценкам РСА, доля водителей, не оформивших полис ОСАГО, достигает 10% от числа всех автовладельцев, и она, по оценкам союза, растет.

Расходы компфонда могут вырасти в связи с этим примерно на 16–17 млрд руб. в год, подсчитали страховщики. При этом механизм регрессных исков, подчеркивают в союзе, позволяет вернуть в фонд всего 6% от суммы, выплаченной за виновников аварий без ОСАГО (речь идет об ущербе здоровью пострадавших). «Введение выплат, предлагаемых законопроектом, создаст значительную нагрузку на фонд, которая будет компенсироваться за счет добросовестных страхователей с одновременным существенным ростом стоимости ОСАГО»,— предупреждают в РСА.

В ЦБ, отвечая на запрос “Ъ”, поддержали опасения РСА: расширение функций компфонда приведет к росту страховых тарифов минимум на 10%.Тарифы, напомним, устанавливаются Банком России. «Добросовестные автовладельцы будут оплачивать риски тех, кто игнорирует требования закона и не оформляет ОСАГО»,— считают в ЦБ. «Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, но ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов для добросовестных автовладельцев»,— добавляют в Минфине. Ведомство ранее подготовило отрицательное заключение на проект поправок от ЛДПР.

Вместо расширения функций компфонда нужно повышать водительскую дисциплину, сокращая долю водителей без ОСАГО,— такова консолидированная позиция РСА, ЦБ и Минфина.

В Банке России напомнили, что с 1 января 2025 года вступили в силу поправки к КоАП, которые впервые ввели штраф в 3–5 тыс. руб. за повторное управление автомобилем без ОСАГО: «Это будет стимулировать участников дорожного движения оформлять ОСАГО».

РСА, в свою очередь, продолжает настаивать на подключении дорожных камер для автоматической проверки полисов у всех автомобилей в потоке. Эту систему, напомним, власти обсуждают более десяти лет. По оценкам МВД, как сообщал ранее “Ъ” (см. “Ъ” от 24 ноября 2024 года), техническая возможность такой проверки появится не раньше октября 2026 года.

Иван Буранов