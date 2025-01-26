Автогражданка расширяется

С 27 января страховщики смогут воспользоваться новыми возможностями по определению цены ОСАГО. Для жителей Казани, Барнаула, Нижнего Новгорода, Красноярска, Волгограда страховка должна стать дешевле благодаря новым территориальным коэффициентам, используемым при расчете стоимости автогражданки. А вот владельцы мотоциклов и грузовиков независимо от места проживания могут столкнуться с подорожанием ОСАГО из-за расширенного Банком России ценового коридора. Дороже станет и полис «мультидрайв», позволяющий оформить страховку без ограничения числа водителей, допущенных к управлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Стоимость ОСАГО, напомним, рассчитывается на основе базовой ставки (меняется в пределах установленного ЦБ ценового коридора), которая умножается на понижающие и повышающие коэффициенты. С 27 января, согласно указанию ЦБ 6949-У, ценовой коридор будет расширен: на 20% для мототранспорта и грузовиков массой до 16 тонн, на 11,5% для автобусов, задействованных на регулярных маршрутах, а также для троллейбусов и трамваев (подробнее см. таблицу).

Владельцы мотоциклов сегодня платят за ОСАГО меньше других страхователей, хотя ущерб, причиненный пострадавшим по их вине, сопоставим с убытками от легковых машин, объяснял ЦБ необходимость пересмотра цен.

По данным регулятора, «за последние годы размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос на 32%». Это частично коррелируется со статистикой ГИБДД: за 11 месяцев 2024 года аварийность по вине водителей мотоциклов выросла на 18,9%. Что касается небольших грузовиков, то они, заявили в ЦБ, чаще других становятся виновниками ДТП с ущербом до 400 тыс. руб.

Также с 27 января ОСАГО станет дороже для автовладельцев, оформляющих страховку без ограничения числа водителей, допущенных к управлению (полис «мультидрайв»). Соответствующий коэффициент увеличен с 2,32 до 3,16. Впрочем, на такие договоры, по данным ЦБ, приходится менее 2% от общего числа полисов.

А вот территориальные коэффициенты оказались снижены для ряда городов, например в Казани — с 1,8 до 1,7; в Барнауле — с 1,56 до 1,48; в Нижнем Новгороде — с 1,64 до 1,56; в Красноярске — с 1,64 до 1,56; в Волгограде — с 1,24 до 1,21; в Челябинске — с 1,88 до 1,77. Впервые введен единый коэффициент (0,68) для новых регионов.

Предусмотренные указанием ЦБ 6949-У нововведения вступают в силу в два этапа. С 17 апреля для байкеров вводятся отдельные коэффициенты мощности двигателя. Сейчас, напомним, для них действует общий с автомобилистами коэффициент, более выгодный, чем новый (см. таблицу). С этой же даты для байкеров вводится отдельная система коэффициентов «стаж-возраст». К примеру, для 22–24-летнего владельца мототехники со стажем вождения до одного года коэффициент составит 2,23 (против 1,88 у автомобилиста), а для 30–34-летнего со стажем три-четыре года — уже 1,33 (против 1,05).

Отсроченное вступление правил в силу ЦБ объясняет тем, что страховщики должны изменить «алгоритмы», используемые при расчете стоимости ОСАГО.

«Чтобы участники рынка могли это сделать в спокойном режиме, срок вступления в силу таких изменений в тарификации составляет 90 дней»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе регулятора. «Настройка границ новых коэффициентов займет определенное время, мы должны успеть»,— подтвердил глава «Национальной страховой информационной системы» (в ней хранятся данные обо всех полисах ОСАГО) Николай Галушин.

По предварительным данным Банка России, в 2024 году было оформлено 43,7 млн «классических» полисов ОСАГО (без учета краткосрочных, оформленных на срок от двух дней до трех месяцев). Это на 5,5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полисов снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. руб.

«Новое указание позволит страховщикам делать более точные настройки при расчете страховой премии конкретному клиенту. Иными словами, при необходимости дороже оценивать рисковых клиентов, однако в то же время снижать тарифы для безубыточных автовладельцев»,— пояснили в Российском союзе автостраховщиков. Там напомнили, что ЦБ периодически проводит анализ статистических данных по ОСАГО и корректирует базовые ставки и коэффициенты. В сентябре 2022 года, напомним, Банк России расширил ценовой коридор для владельцев легковых машин с 2,2–5,9 тыс. до 1,6–7,5 тыс. руб.

Добавим, что недавно в Госдуму (см. “Ъ” от 20 января) поступил законопроект ЛДПР, где депутаты предложили на треть увеличить лимиты выплат страховых компаний после ДТП в рамках ОСАГО. Если инициатива будет одобрена парламентом, то максимальная сумма компенсации гражданам ущерба по «железу» вырастет с 400 тыс. до 520 тыс. руб. Страховщики уже заявили, что увеличение лимита невозможно без подорожания ОСАГО.

Иван Буранов