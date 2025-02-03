AZAL временно приостановила все полеты из Баку в Астрахань

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила все рейсы по маршруту Баку--Астрахань--Баку на неопределенный срок. Решение объясняется желанием обеспечить безопасность полетов из-за «регулярного закрытия воздушного пространства» над Астраханью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Пассажиры рейсов AZAL в указанный город и из него, которые не могут воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией, имеют возможность получить полное возмещение стоимости билетов или перебронировать свои билеты»,— говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Последний раз аэропорт Астрахани приостанавливал работу сегодня, 3 февраля, на фоне атаки беспилотников. По сообщению губернатора региона Игоря Бабушкина, ударам подверглись объекты топливно-энергетического комплекса. На одном из них начался пожар. Всего за ночь над российскими регионами было сбито 70 беспилотников.

Отменять рейсы в российские города AZAL начала после крушения самолета Embraer 190 25 декабря. Сейчас самолеты азербайджанской авиакомпании не летают в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, а также в Грозный и Махачкалу. Перелеты в Россию приостановили казахская Qazaq Air и израильская El AL, а также авиакомпания Flydubai.

Подробнее об авиакатастрофе — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».