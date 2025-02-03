Минобороны: за ночь над шестью регионами России сбили 70 беспилотников

Силы ПВО за ночь 3 февраля сбили над российскими регионами 70 беспилотников, сообщило Минобороны. По его данным, 27 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, 25 БПЛА — над Волгоградской областью, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской, два — над Курской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при падении обломков дронов возникли «локальные возгорания» на территории НПЗ, они уже локализованы. В Астраханской области БПЛА атаковали объекты ТЭК, на одном из них произошло возгорание. В обоих регионах никто не пострадал. В Ростовской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов атаки беспилотников пока не комментировали.