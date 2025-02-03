Пять аэропортов РФ временно ограничили работу из-за угроз безопасности полетам

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации в 04:30 мск.

На момент написания материала известно, что вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками объекты на территории Астраханской области. При падении одного из них произошел пожар, сообщал губернатор Игорь Бабушкин. Об опасности атаки беспилотников в других регионах, перечисленных в сообщении Росавиации, ничего ночью 3 февраля не сообщалось.

В 05:00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты, сообщила пресс-служба Росавиации в 05:30 мск в своем Telegram-канале.