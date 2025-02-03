Еще три российских аэропорта приостановили работу

Международные аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения, как и ранее в других российских аэропортах, введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Сегодня ночью, 3 февраля, шесть российских аэропортов — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске — приостанавливали работу. Все они уже возобновили работу в штатном режиме. В период действия ограничений один рейс, совершавший перелет в Казань, был перенаправлен на запасной аэродром.

По данным Минобороны, в течение ночи над шестью российскими регионами уничтожили 70 беспилотников. В Волгоградской области возникли «локальные возгорания» на территории НПЗ, в Астраханской области — на объекте ТЭК, никто не пострадал.