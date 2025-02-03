Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще три российских аэропорта приостановили работу

Международные аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения, как и ранее в других российских аэропортах, введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Сегодня ночью, 3 февраля, шесть российских аэропортов — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске — приостанавливали работу. Все они уже возобновили работу в штатном режиме. В период действия ограничений один рейс, совершавший перелет в Казань, был перенаправлен на запасной аэродром.

По данным Минобороны, в течение ночи над шестью российскими регионами уничтожили 70 беспилотников. В Волгоградской области возникли «локальные возгорания» на территории НПЗ, в Астраханской области — на объекте ТЭК, никто не пострадал.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...