Три из шести остановивших работу аэропортов РФ возобновили отправку и прием рейсов

Ночью 3 февраля шесть аэропортов на территории России — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске — останавливали работу из-за угрозы безопасности полетов. К утру три аэропорта — в Саратове, Волгограде и Астрахани — возобновили работу в штатном режиме.

Сообщение о временных ограничениях Росавиация опубликовала в 4:30 мск. Следом ведомство сообщило, что в 5:00 мск ограничения сняли в аэропорту Саратова, в 5:45 мск — в аэропорту Волгограда и в 5:57 мск — в аэропорту Астрахани.

За ночь 3 февраля, по данным Минобороны России, над территорией Волгоградской области было сбито 25 беспилотников, над территорией Астраханской области — семь дронов. Всего над шестью регионами РФ за ночь сбили 70 беспилотников. О сбитых дронах над Татарстаном, Саратовской и Ульяновской областями не сообщалось.