На территории волгоградского НПЗ локализовали возгорания после атаки дронов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью 3 февраля регион подвергся массированной атаке беспилотников. Большая часть из них была перехвачена, но при падении обломков возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», добавил глава региона.

«Наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме»,— рассказал губернатор о последствиях атаки беспилотников.

Помимо этого, в 04:30 мск в Росавиации сообщали о введении временных ограничений на посадку и взлет самолетов в аэропорту Волгограда. В 05:45 мск эти ограничения в волгоградском аэропорту были сняты, следует из сообщения представителя ведомства.