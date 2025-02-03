При атаке дронов на объекты ТЭК в Астраханской области произошло возгорание

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ночью 3 февраля атакам украинских беспилотников, среди прочего, подверглись объекты топливно-энергетического комплекса. Средства ПВО отработали по дронам «в штатном режиме», сообщил глава региона, но при падении одного из них произошел пожар.

Telegram-каналы Baza и Shot сообщают, что атаке подвергся газоперерабатывающий завод.

В 2:45 мск врио главы Ахтубинска Александр Сиваков писал в своем Telegram-канале об опасности атаки беспилотников. Он призвал жителей оставаться дома, пройти в комнаты без окон. Он также пообещал «сообщать об изменениях в обстановке», но после в его канале постов не появлялось.

Аэропорт Астрахани, согласно сообщению Росавиации от 04:30 мск, не принимает и не отправляет авиарейсы. Временные ограничения, как сообщили в ведомстве, введены для обеспечения безопасности полетов.