Над Ростовской областью за ночь сбили 29 беспилотников
Силами и средствами противовоздушной обороны за ночь 3 февраля над Ростовской областью были сбиты 29 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Беспилотники были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
По предварительным данным, как отметил глава региона, пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано.
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