Над Ростовской областью за ночь сбили 29 беспилотников

Силами и средствами противовоздушной обороны за ночь 3 февраля над Ростовской областью были сбиты 29 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

По предварительным данным, как отметил глава региона, пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано.