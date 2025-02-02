Катар и Турция отвергли идею Трампа о переселении жителей сектора Газа

Катар и Турция отвергли инициативу президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Министры иностранных дел двух стран Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани и Хакан Фидан обсудили этот вопрос на переговорах в Дохе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / AP Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / AP

«Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого»,— заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани (цитата по ТАСС). Он также заявил, что Доха готова мобилизовать все усилия, чтобы поддержать население сектора Газа и помочь жителям анклава, а также отметил, что катарская администрация остается на связи с администрацией господина Трампа.

Глава турецкого МИДа также выступил против инициативы президента США. Как сообщает TRT, Хакан Фидан заявил, что Турция «полностью против» предложения Дональда Трампа. Он тем не менее добавил, что Анкара готова продолжать принимать палестинских беженцев, однако полное принудительное выселение из сектора Газа противоречит гуманитарному праву.

В январе американский президент выдвинул идею о принудительном расселении палестинцев за пределами сектора Газа. Речь идет о примерно 1,5 млн жителей анклава. По мнению Дональда Трампа, построить новое жилье для палестинцев за пределами сектора Газа проще, чем восстановить его. Он считает, что разместить у себя беженцев могли бы Египет и Иордания. Оба государства категорически отвергли идею президента США.

Подробнее о планах Дональда Трампа касательно сектора Газа читайте в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».