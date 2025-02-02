Пожарные Калифорнии получили письмо от Трампа с просьбой уволиться

На этой неделе администрация Дональда Трампа предложила госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты до конца сентября. Как сообщает The Washington Post (WP), среди первых получателей оказались и федеральные пожарные Калифорнии, которые уже почти месяц борются с самыми масштабными лесными пожарами в истории штата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ringo Chiu / Reuters Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сам факт подобного предложения от администрации президента вызвал недоумение как у пожарных, так и у профсоюзов. «Получение этого письма просто подорвало моральный дух работников,— рассказал газете представитель Национальной федерации федеральных служащих Мэтт Броссар.— Этих ребят и так недооценивают, а получение этого электронного письма просто лишило их последних сил».

В разговоре с WP как пожарные, так и лидеры профсоюзов заявили, что спасательным службам федерального уровня и так недоплачивают. Сокращение же штата, по их словам, подорвет способность страны реагировать на природные катастрофы, подобные пожарам в Калифорнии.

В администрации президента заявили WP, что федеральные агентства могут самостоятельно определять, кому отправлять письма с предложением уволиться.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января и до сих пор не утихают. Их жертвами стали как минимум 25 человек. На нынешней неделе Дональд Трамп пригрозил распустить Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям за «неумелое оказание чрезвычайной помощи».

О возможных причинах разгула стихии в Калифорнии — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».

Кирилл Сарханянц