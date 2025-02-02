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Коммерсантъ FM
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Пожарные Калифорнии получили письмо от Трампа с просьбой уволиться

На этой неделе администрация Дональда Трампа предложила госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты до конца сентября. Как сообщает The Washington Post (WP), среди первых получателей оказались и федеральные пожарные Калифорнии, которые уже почти месяц борются с самыми масштабными лесными пожарами в истории штата.

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сам факт подобного предложения от администрации президента вызвал недоумение как у пожарных, так и у профсоюзов. «Получение этого письма просто подорвало моральный дух работников,— рассказал газете представитель Национальной федерации федеральных служащих Мэтт Броссар.— Этих ребят и так недооценивают, а получение этого электронного письма просто лишило их последних сил».

В разговоре с WP как пожарные, так и лидеры профсоюзов заявили, что спасательным службам федерального уровня и так недоплачивают. Сокращение же штата, по их словам, подорвет способность страны реагировать на природные катастрофы, подобные пожарам в Калифорнии.

В администрации президента заявили WP, что федеральные агентства могут самостоятельно определять, кому отправлять письма с предложением уволиться.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января и до сих пор не утихают. Их жертвами стали как минимум 25 человек. На нынешней неделе Дональд Трамп пригрозил распустить Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям за «неумелое оказание чрезвычайной помощи».

О возможных причинах разгула стихии в Калифорнии — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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