Трамп пригрозил ликвидировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Президент США Дональд Трамп не исключил, что ликвидирует Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Он раскритиковал ведомство за «неумелое оказание чрезвычайной помощи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Господин Трамп поднял эту тему во время поездки по штатам Северная Каролина и Калифорния, пострадавшим от пожаров. Президент США охарактеризовал FEMA как медленное, чрезмерно бюрократическое и дорогостоящее для федерального правительства ведомство.

«FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы рекомендуем FEMA уйти, и мы будем платить напрямую — мы платим процент штату, и штат должен это исправить сам»,— сказал Дональд Трамп (цитата по Reuters).

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес в январе, признаны самыми масштабными в истории штата. Площадь возгораний превысила 16 тыс. га, погибло более 20 человек. На этой неделе более 50 тыс. местных жителей получили распоряжение и предупреждения об эвакуации.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Огонь с Лос-Анджелесом не шутит».