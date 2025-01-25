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Коммерсантъ FM
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Трамп пригрозил ликвидировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Президент США Дональд Трамп не исключил, что ликвидирует Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Он раскритиковал ведомство за «неумелое оказание чрезвычайной помощи».

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Господин Трамп поднял эту тему во время поездки по штатам Северная Каролина и Калифорния, пострадавшим от пожаров. Президент США охарактеризовал FEMA как медленное, чрезмерно бюрократическое и дорогостоящее для федерального правительства ведомство.

«FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы рекомендуем FEMA уйти, и мы будем платить напрямую — мы платим процент штату, и штат должен это исправить сам»,— сказал Дональд Трамп (цитата по Reuters).

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес в январе, признаны самыми масштабными в истории штата. Площадь возгораний превысила 16 тыс. га, погибло более 20 человек. На этой неделе более 50 тыс. местных жителей получили распоряжение и предупреждения об эвакуации.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Огонь с Лос-Анджелесом не шутит».

Фотогалерея

Новый пожар в Калифорнии

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Калифорния. Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса

Калифорния. Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса

Фото: Ethan Swope / AP

Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара

Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара

Фото: Jae C. Hong / AP

Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января

Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января

Фото: Ethan Swope / AP

Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса

Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса

Фото: Ethan Swope / AP

Пламя охватило леса в районе озера Кастаик

Пламя охватило леса в районе озера Кастаик

Фото: Jae C. Hong / AP

Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей

Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей

Фото: Jae C. Hong / AP

Пожарный наблюдает за сбросом воды

Пожарный наблюдает за сбросом воды

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Дым над холмами Кастаика

Дым над холмами Кастаика

Фото: Ethan Swope / AP

Колонна пожарных на пути к месту распространения огня

Колонна пожарных на пути к месту распространения огня

Фото: Ethan Swope / AP

Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек

Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек

Фото: Mike Blake / Reuters

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Калифорния. Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса

Фото: Ethan Swope / AP

Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара

Фото: Jae C. Hong / AP

Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января

Фото: Ethan Swope / AP

Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса

Фото: Ethan Swope / AP

Пламя охватило леса в районе озера Кастаик

Фото: Jae C. Hong / AP

Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей

Фото: Jae C. Hong / AP

Пожарный наблюдает за сбросом воды

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Дым над холмами Кастаика

Фото: Ethan Swope / AP

Колонна пожарных на пути к месту распространения огня

Фото: Ethan Swope / AP

Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек

Фото: Mike Blake / Reuters

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