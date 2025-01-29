Трамп предложил госслужащим уволиться в обмен на зарплату за 8 месяцев

Администрация президента США Дональда Трампа предложила госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты до конца сентября, то есть за восемь месяцев. Как сообщило Управление кадровой службы США, письмо с таким предложением было отправлено вчера, 28 января. Госслужащие, которые захотят воспользоваться этой возможностью, должны уведомить об этом до следующего четверга, 6 февраля. В заявлении также говорится о том, что в большинстве федеральных учреждений будут сокращать сотрудников в ходе реструктуризации и реорганизации их работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Ранее Дональд Трамп много раз говорил о намерении повысить эффективность работы государственных учреждений и бороться с бюрократией. На прошлой неделе он подписал указ об учреждении департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавил миллиардер Илон Маск. Госслужащим уже запретили работать удаленно. Член консультационного совета DOGE Кэти Миллер ранее писала в X, что письмо с предложением уволиться в обмен на выплату зарплаты за несколько месяцев будет отправлено 2 млн госслужащих.

Как президент США начал мстить своим обидчикам — в материале «Ъ» «Трамп Монте-Кристо».

Яна Рождественская