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Коммерсантъ FM
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Мексика вводит ответные пошлины на товары из США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила ответить на решение США ввести пошлины в размере 25%. Ответ Мексики будет включать «тарифные и нетарифные меры».

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики»,— написала госпожа Шейнбаум в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены.

Повышение пошлин — предвыборное обещание Дональда Трампа. Он объяснял это борьбой с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Премьер Канады Джастин Трюдо обещал, что страна немедленно ответит на пошлины США. Оттава не исключала прекращение поставок электроэнергии и энергоносителей в США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».

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