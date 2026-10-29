Умер Патрик Стюарт

Британский актер театра и кино сэр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет. О смерти актера сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак, передает The Hollywood reporter. Патрик Стюарт наиюолее известен ролями Чарльза Ксавьера (профессор Х) в кинофраншизе «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Он также был одним из ведущих актеров Королевской шекспировской труппы, частью которой был с 1966 года. В 2010 году был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.