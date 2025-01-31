На месте авиакатастрофы в Вашингтоне найдено 41 тело, 28 опознаны

Специалисты обнаружили тела 41 погибшего в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли. Его слова передает Associated Press. 28 тел идентифицированы.

Трагедия произошла 29 января. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk. Погибшими признаны все 67 человек. Среди погибших — российские и советские фигуристы. Российские паспорта были как минимум у трех жертв авиакатастрофы. США передали России информацию о гибели россиян по дипломатическим каналам.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».