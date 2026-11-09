В Кремле отказались публично обсуждать консультации в формате Россия — НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение американского спецпосланника Джареда Кушнера о многосторонних переговорах между Россией и европейскими странами на основе совета Россия — НАТО.
«Мы не будем никакие модели обсуждать в публичном режиме»,— сказал господин Песков на брифинге. По данным The Washington Post, Джаред Кушнер считает, что перемирие на Украине можно было бы увязать с более широким диалогом России и стран ЕС о долгосрочной системе безопасности.
Как модель для таких обсуждений господин Кушнер рассматривает совет Россия — НАТО. Консультативный орган был создан в 2002 году на саммите на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом и предназначался для принятия совместных решений и сотрудничества по вопросам безопасности. После событий в Крыму и на востоке Украины в 2014 году фактически прекратил свою работу.