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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал о контактах с США в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

Представители США по дипломатическим каналам передали российской стороне информацию о ситуации с гибелью граждан РФ в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают»,— сказал он в ходе пресс-колла.

Ранее сегодня представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы были российские паспорта. «В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется»,— добавила она.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и при заходе на посадку в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 67 человек, находившихся на бортах судов. Среди подтвержденных жертв — экс-фигурист Александр Кирсанов, фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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