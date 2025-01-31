Песков рассказал о контактах с США в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

Представители США по дипломатическим каналам передали российской стороне информацию о ситуации с гибелью граждан РФ в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают»,— сказал он в ходе пресс-колла.

Ранее сегодня представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы были российские паспорта. «В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется»,— добавила она.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и при заходе на посадку в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 67 человек, находившихся на бортах судов. Среди подтвержденных жертв — экс-фигурист Александр Кирсанов, фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».