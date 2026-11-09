«Ни одна партия не получала абсолютного большинства, поэтому все правительства были коалиционными»
Новый кабинет в Израиле сформирует лидер оппозиции: оценки СМИ
По итогам прошедших парламентских выборов в Израиле ни одна партия не получила абсолютного большинства. Определенным сюрпризом для экспертов стало то, что президент страны поручил формирование нового правительства лидеру оппозиционного блока Гади Айзенкоту. Это вызвало оживленную реакцию в международных СМИ, которые не исключают, что прошедшие выборы могут привести к уходу с поста премьера политического долгожителя Биньямина Нетаньяху.
The Times of Israel (Иерусалим, Израиль)
Президент Герцог поручает Айзенкоту сформировать коалицию
В субботу вечером президент Ицхак Герцог объявил, что поручит главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту формирование следующего правительства Израиля. При этом возглавляемый Айзенкотом «Блок перемен» продолжает попытки объединить потенциальных партнеров по будущей коалиции, включающих ультраортодоксальные партии, арабские политические силы и даже «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Однако путь Айзенкота к созданию правящей коалиции далеко не прост. «Ястребиные» члены его блока открыто выступают против любой опоры на арабские партии, в то время как многие другие члены блока настаивают на том, чтобы отправить в оппозицию и Нетаньяху, и ультраортодоксальные партии. Сам Айзенкот неоднократно подчеркивал, что не станет сотрудничать с Нетаньяху и что любой, кто занимал значительную должность в момент атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года, должен уйти из общественной жизни.
NDTV (Нью-Дели, Индия)
У Гади Айзенкота есть 28 дней на формирование правительства Израиля. Как он может собрать необходимое число голосов?
На бумаге его позиции выглядят уверенно: 67 депутатов рекомендовали его президенту, в то время как кандидатуру Нетаньяху поддержали 46… Однако рекомендовать кого-то на пост премьер-министра — это одно, а войти в состав его правительства — совсем другое. Первое у Айзенкота уже есть, добиться второго будет гораздо сложнее.
Может ли Нетаньяху вернуться? Не стоит списывать его со счетов. Нетаньяху призвал к созданию правительства национального единства и предложил лагерю Айзенкота присоединиться к «Ликуду» и его союзникам. При этом он ставит условие: его нынешние партнеры, включая ультраправые и ультраортодоксальные партии, должны остаться в составе коалиции. Айзенкот вряд ли на это согласится. Он неоднократно заявлял, что не станет работать под началом Нетаньяху, а также утверждает, что лидеры, находившиеся у власти во время нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года, должны уйти из общественной жизни.
То, как Айзенкот справится с этой задачей, покажет, способен ли альянс противников Нетаньяху реально управлять страной или же он был создан исключительно ради того, чтобы отстранить от власти одного человека. Для Нетаньяху время его долгого доминирования, возможно, подходит к концу. Для Айзенкота же это может стать началом гораздо более серьезного испытания.
«Би-би-си» (Лондон, Великобритания)
Президент Израиля поручил лидеру оппозиции Айзенкоту сформировать правительство
Ни одна политическая партия в Израиле еще никогда не получала абсолютного большинства голосов, поэтому все правительства здесь были коалиционными. Правая партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху, а также ее союзники — ультраправые и ультраортодоксальные еврейские партии — получили 53 места в 120-местном Кнессете. Центристская партия «Яшар» Айзенкота вместе с тремя другими оппозиционными еврейскими партиями, входящими в ее блок, получила 48 мест.
Два арабских политических объединения — «Раам» и «Объединенный список» — в совокупности получили рекордные 19 мест благодаря значительному росту явки среди арабских избирателей. Это делает их потенциальными «творцами коалиции». Однако все еврейские партии, за исключением одной, еще до выборов обязались не сотрудничать с ними при создании кабинета министров… Правда, стали поговаривать о том, что стороны все же могут прийти к соглашению. Кроме того, Айзенкот мог бы попытаться договориться с ультраортодоксальными партиями, хотя это тоже непростая задача.
В истории Израиля уже были прецеденты создания правительства национального единства. Так, в 2020 году, после трех выборов, не позволивших выявить явного победителя, Нетаньяху и его соперник-центрист Бени Ганц заключили соглашение о разделе власти, предусматривавшее ротацию на посту главы правительства. В ходе консультаций с политическими силами Герцог заявил: чтобы избежать очередных выборов и сформировать устойчивое правительство, «фракции и их представители должны понять, что в нынешних реалиях выполнить все взятые на себя обязательства и обещания невозможно». Период с 2019 по 2022 год стал одним из самых политически раздробленных в истории Израиля: за это время в стране прошло пять избирательных кампаний, поскольку Нетаньяху и его оппоненты раз за разом оказывались неспособны к сотрудничеству.
CNN (Атланта, США)
Сопернику Нетаньяху поручено сформировать следующее правительство Израиля, но путь к этому по-прежнему сложен
Главному сопернику Биньямина Нетаньяху поручено сформировать новое правительство Израиля. Это приближает Нетаньяху к уходу с должности лидера страны, на которой он работает дольше всех в истории (Израиля.— “Ъ”). Но путь к этому остается непростым. Гади Айзенкот, бывший начальник Генерального штаба, возглавлявший центристскую партию «Яшар» на выборах 27 октября, получил шесть недель на формирование коалиции, которая могла бы прийти на смену правительству Нетаньяху. Однако путь к власти полон политических препятствий, а внутри самой оппозиции существуют серьезные разногласия.
Айзенкот настаивает на формировании так называемого правительства в условиях чрезвычайного положения и на скорейшем введении в должность правительства меньшинства.
Он поставил четыре условия для присоединения (к коалиции.— “Ъ”): первое — признание Израиля еврейским, демократическим, либеральным и эгалитарным государством; второе — приверженность ценностям Декларации независимости; третье — всеобщая служба, военная, национальная или гражданская, и четвертое — признание «Хамаса» террористической организацией. Последнее условие фактически исключает возможность участия арабских партий в работе кабинета министров. Однако они по-прежнему могут поддерживать правительство извне, обеспечивая ему своего рода «парламентскую страховку». Согласно израильскому законодательству, для формирования правительства достаточно простого большинства голосов.