«Ни одна партия не получала абсолютного большинства, поэтому все правительства были коалиционными»

В истории Израиля уже были прецеденты создания правительства национального единства. Так, в 2020 году, после трех выборов, не позволивших выявить явного победителя, Нетаньяху и его соперник-центрист Бени Ганц заключили соглашение о разделе власти, предусматривавшее ротацию на посту главы правительства. В ходе консультаций с политическими силами Герцог заявил: чтобы избежать очередных выборов и сформировать устойчивое правительство, «фракции и их представители должны понять, что в нынешних реалиях выполнить все взятые на себя обязательства и обещания невозможно». Период с 2019 по 2022 год стал одним из самых политически раздробленных в истории Израиля: за это время в стране прошло пять избирательных кампаний, поскольку Нетаньяху и его оппоненты раз за разом оказывались неспособны к сотрудничеству.