«Доверие подрывает уменьшенные упаковки»

Не могло обойтись без искусственного интеллекта: 80% потребителей получают от него пользу в части повседневных дел. За год показатель вырос на 10%. При этом полностью полагаться на сведения от нейросетей готовы только 19%, а в вопросах здоровья — только 12%. При этом переходы с ИИ-сервисов на страницы товаров ритейлеров выросли на 376% с января 2025 по июль 2026 года. Потребители хотят, чтобы ИИ помогал выбирать и оставлял решение им. Тренд назвали Reluctant Reliance («Вынужденная опора»).