«Доверие подрывает уменьшенные упаковки»
Яна Лубнина — о том, что потребитель ищет в продукте
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Компания Euromonitor, которая изучает потребительское поведение, выпустила отчет о главных глобальных трендах 2027 года. Если коротко: людям нужна уверенность — в бренде, в технологиях, в качестве товаров и услуг (по сути предсказуемость). Известным маркам доверяют меньше, а к ИИ относятся с опаской. Большинство покупателей хочет сразу видеть пользу в намеченной сделке.
Эксперты выделили пять ключевых трендов, на которые бизнесу стоит обратить внимание. Первый, Shelf Assured (или «Гарантия на полке»), связан с надежностью. Цены на товары повседневного спроса беспокоят 72% потребителей, а 54% покупают только у брендов, которым полностью доверяют. Это доверие подрывают пустые полки и уменьшенные упаковки. Больше половины респондентов тщательно проверяют товар перед покупкой.
Не могло обойтись без искусственного интеллекта: 80% потребителей получают от него пользу в части повседневных дел. За год показатель вырос на 10%. При этом полностью полагаться на сведения от нейросетей готовы только 19%, а в вопросах здоровья — только 12%. При этом переходы с ИИ-сервисов на страницы товаров ритейлеров выросли на 376% с января 2025 по июль 2026 года. Потребители хотят, чтобы ИИ помогал выбирать и оставлял решение им. Тренд назвали Reluctant Reliance («Вынужденная опора»).
Следующий тренд — Peer Powered («Сила окружения»). Сообщества становятся влиятельнее, об их важности говорят 49%, а рекомендациям друзей верят 72%. Типичным поведением потребителей в 2027 году останется переключение между режимами (Mode-Switching). Они уже чередуют периоды интенсивной оптимизации и восстановления. Мировые расходы на товары и услуги для здоровья и благополучия продолжат расти.
Наконец, размышления о будущем связаны с напряжением (тренд назвали Future Tense). Менее трети держит запас средств на непредвиденные расходы, 38% уверены, что через пять лет мир станет опаснее. 44% предпочитают наслаждаться жизнью и не загадывать. Пенсионный сберегательный счет есть только у каждого пятого.