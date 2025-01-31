Водолазы нашли тело погибшей в авиакатастрофе в США фигуристки Шишковой

Американские спасатели обнаружили тело чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Шишковой после авиакатастрофы, которая случилась недалеко от Вашингтона. Об этом «Комсомольской правде» рассказала мать ее супруга Вадима Наумова, который также был на борту American Airlines.

«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего не известно. До сих пор ждем»,— сказала собеседница «Комсомольской правды».

Трагедия произошла 29 января. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, экипаж которого проводил учебный вылет. Всего на борту воздушных средств, которые рухнули в реку Потомак, было 67 человек. Среди погибших — российские и советские фигуристы.

Подробности — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».