МИД: у трех жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта

Три человека, которые погибли при крушении самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне 29 января, имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом на брифинге 31 января сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Coast Guard / Handout / Reuters Фото: Coast Guard / Handout / Reuters

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется»,— сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС).

Госпожа Захарова сказала, что российское посольство находится на связи с Госдепом США, но конкретных ответов на свои запросы не получает. «В большей степени это похоже на односторонний контакт»,— объяснила Мария Захарова. По ее словам, ответы приходят только общие. Представитель МИДа выразила соболезнования родным и близким погибшим, а также жителям США.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на бортах судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку. Среди подтвержденных жертв — экс-фигурист Александр Кирсанов, фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они родились в России.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».