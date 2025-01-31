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Для экс-министра Старкова запросили девять лет колонии строгого режима за взятку

Сторона гособвинения в ходе прений в Кировском районном суде Екатеринбурга попросила назначить бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову девять лет колонии строгого режима и штраф в 40 млн руб., а также конфисковать имущество, сообщили в прокуратуре региона.

Василий Старков

Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Василий Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время суда гособвинитель представил доказательства того, что в сентябре 2023 года тогдашний министр лично получил от гендиректора «Мелиострой» Ирины Городничевой взятку в размере 4 млн руб. за заключение госконтрактов на содержание трасс, а также устно поручил заключить их начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову, который находился от него в служебной зависимости.

Напомним, экс-министр Василий Старков после вынесения приговора планирует отправиться на специальную военную операцию (СВО), однако во время предварительного следствия его ходатайство о заключении контракта было отклонено. При этом уголовное дело в отношении экс-главы «Управления автодорог» Вячеслава Данилова было прекращено в связи с его отправлением на фронт. Для Ирины Городничевой гособвинение в декабре запросило три года колонии общего режима.

Ирина Пичурина

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