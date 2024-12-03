Три года колонии запросили по делу о даче взятки экс-главе управления дорог

Во время прений в Октябрьском районном суде Екатеринбурга гособвинение запросило три года колонии общего режима для гендиректора строительной компании «Мелиострой» Ирины Городничевой, обвиняемой в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

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По версии следствия, в 2023 году на тот момент начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов и гендиректор «Мелиострой» Ирина Городничева заключили госконтракты на содержание дорог в Свердловской области на 2,9 млрд руб. Обвиняемая якобы передала Данилову 4 млн руб. за общее покровительство и заключение контракта без проведения торгов. Деньги она оставила в санузле кабинета Вячеслава Данилова. Вину Ирина Городничева признала, заключила досудебное соглашение с прокуратурой и дала показания на других участников преступления.

Напомним, уголовное дело в отношении Вячеслава Данилова, обвиняемого в получении взяток на 12,1 млн руб., было прекращено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, обвиняемый в получении взятки в 4 млн руб. от супруга Ирины Городничевой Михаила Городничева за обеспечение заключение госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов, после вынесения приговора также планирует отправиться на фронт. Однако во время предварительного следствия его ходатайство о заключении контракта было отклонено.

Ранее Ирина Городничева выступила ключевым свидетелем по уголовному делу Василия Старкова.

Мария Шараева