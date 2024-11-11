Ремонт не по адресу

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он обвиняется в получении взятки в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов. Экс-министр вину признал, полученные деньги он планировал потратить на ремонт в квартире.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

События, которые легли в основу уголовного дела происходили в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года. По версии следствия, в сентябре 2022 года на тот момент министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков (возглавлял министерство в 2016-2023 годы) пригласил на разговор бенефициара строительной компании «Мелиострой» Михаила Городничева. Встреча состоялась в здании регионального правительства.

Василий Старков предложил Михаилу Городничеву заключить два прямых государственных контракта на содержание автодорог и сооружений на них без проведения торгов с условием, что он получит откат в размере 2% от стоимости контрактов. Михаил Городничев предложение чиновника принял.

По версии следствия, в конце 2022 года в период формирования регионального бюджета Василий Старков поручил своему подчиненному — на тот момент начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с «Мелиострой».

Во время личных бесед он рассказывал подельнику, что за обеспечение заключения контрактов получит деньги, часть которых потратит на личные нужды.

7 февраля 2023 года на заседании рабочей группы Василий Старков убедил участников в нецелесообразности определения подрядчиков конкурентным способом через проведение торгов. «Информацию, предоставленную министром, учитывая авторитет занимаемой им должности, члены межведомственной рабочей группы не стали оспаривать»,— говорится в обвинительном заключении. В результате «Мелиострой» стал единственным подрядчиком по содержанию автомобильных дорог на территории Свердловской области.

В начале марта министр Старков назначил Михаилу Городничеву встречу в неформальной обстановке — в винотеке «Байки-бар». Там он предупредил его об увеличении суммы взятки до 5% от стоимости двух госконтрактов. «Городничев на указанное требование ничего не ответил, решив определить в дальнейшем сумму взятки самостоятельно»,— зачитал обвинительное заключение прокурор.

В конце марта между «Мелиострой» в лице гендиректора Ирины Городничевой и ГКУ «Управление автомобильных дорог» в лице Вячеслава Данилова было заключено два контракта на содержание региональных дорог на общую сумму 2,9 млрд руб. После сделки Василий Старков и Михаил Городничев неоднократно встречались и обсуждали передачу взятки. Вечером 8 сентября 2023 года в СНТ «Гранит» подрядчик передал министру 4 млн руб.

Через месяц, в октябре, был арестован Вячеслав Данилов, который, по данным «Ъ-Урал», дал показания на Василия Старкова. Вскоре министр подал в отставку по собственному желанию и отправился в зону специальной военной операции (СВО) «с гуманитарной миссией».

В июле следующего года Василий Старков был задержан. Его адвокат подчеркивал, что он самостоятельно прибыл из зоны СВО в Екатеринбург «для общения со следователем».

В понедельник, 11 ноября, Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Василия Старкова по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вину подсудимый признал. Его адвокат Сергей Юрош и он сам от комментариев отказались.

Дело в отношении Вячеслава Данилова выделено в отдельное производство и передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Ему предъявлено обвинение по ч.ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки значительном и особо крупном размерах). По версии следствия, Вячеслав Данилов во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года он получил взяток на 12,1 млн руб.

Бенефициар «Мелиострой» Михаил Городничев уже осужден. В отношении гендиректора компании Ирины Городничевой возбуждалось дело о даче взятки в особо крупном размере, однако позже ее уголовное преследование было прекращено. Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля со стороны обвинения.

На заседании она рассказала о том, что контракты на содержания дорог заключались в части нанесения разметок на дороги. «Денежные средства были переданы Старкову в качестве благодарности за включение нашей компании в перечень организаций, с кем заключался прямой контракт на содержание дорог»,— рассказала суду госпожа Городничева.

По ее словам, Василий Старков планировал потратить полученные деньги на ремонт в квартире.

Она добавила, что подрядчики, с которыми заключались прямые госконтракты, были обязаны выделять 10% от стоимости на благотворительные нужды, «на которые укажет министр». «В дальнейшем от Старкова поступило сообщение о том, что часть от этих 10% необходимо будет передать ему лично. Это меня возмущало, поскольку это не то, на что я давала согласие»,— сказала во время допроса госпожа Городничева.

Мария Шараева